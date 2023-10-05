Катышева Надежда Алексеевна 02.08.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Катышева Надежда Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1982 г.р.

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катышев Сергей Алфеевич

Рождение ребёнка
30.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.02.1982

Дочь: Майорова (Катышева) Алёна Сергеевна

Отец ребёнка: Катышев Сергей Алфеевич

Сямжа, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

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