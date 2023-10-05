Катышева Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.02.1982
Дочь: Майорова (Катышева) Алёна Сергеевна
Отец ребёнка: Катышев Сергей Алфеевич
Сямжа, Сямженский муниципальный район, Вологодская область