Александрова (Киселева) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Киселева) Анна Федоровна

Место рождения

Великое Село, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

27.07.1933

Дата смерти

09.12.2002

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1933

Отец: Киселев Федор

Мать: Киселева Мария

Великое Село, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
20.06.1953

Дочь: Елисеева Алла Михайловна

Отец ребёнка: Александров Михаил Тимофеевич

Рига, Rīga
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Михаил Тимофеевич

Смерть
09.12.2002
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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