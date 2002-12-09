Александрова (Киселева) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения27.07.1933
Дата смерти09.12.2002
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1933
Отец: Киселев Федор
Мать: Киселева Мария
Рождение ребёнка
20.06.1953
Дочь: Елисеева Алла Михайловна
Отец ребёнка: Александров Михаил Тимофеевич
Рига, Rīga
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.2002
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург