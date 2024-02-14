Федосова Параскева Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти27.01.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1846
Дочь: (Федосова) Евфросинья
Отец ребёнка: Федосов Кирил Федорович
Рождение ребёнка
15.03.1848
Сын: Федосов Кирил
Отец ребёнка: Федосов Кирил Федорович
Рождение ребёнка
15.11.1849
Дочь: Субботина (Федосова) Степанида Кириловна
Отец ребёнка: Федосов Кирил Федорович
Рождение ребёнка
01.02.1852
Отец ребёнка: Федосов Кирил Федорович
Рождение ребёнка
13.03.1854
Сын: Федосов Алексей
Отец ребёнка: Федосов Кирил Федорович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Федосов Леонтий
Отец ребёнка: Федосов Кирил Федорович
Рождение ребёнка
22.10.1858
Дочь: Сорокина (Федосова) Параскева Солдатка Кириловна
Отец ребёнка: Федосов Кирил Федорович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Симонова (Федосова) Ксения Кириловна
Отец ребёнка: Федосов Кирил Федорович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Федосов Тимофей Кирилович
Отец ребёнка: Федосов Кирил Федорович
Смерть
27.01.1907
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно