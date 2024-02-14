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Федосова Параскева Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

27.01.1907

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосов Кирил Федорович

Рождение ребёнка
13.09.1846

Дочь: (Федосова) Евфросинья

Отец ребёнка: Федосов Кирил Федорович

Рождение ребёнка
15.03.1848

Сын: Федосов Кирил

Отец ребёнка: Федосов Кирил Федорович

Рождение ребёнка
15.11.1849

Дочь: Субботина (Федосова) Степанида Кириловна

Отец ребёнка: Федосов Кирил Федорович

Рождение ребёнка
01.02.1852

Сын: Федосов Лука Кирилович

Отец ребёнка: Федосов Кирил Федорович

Рождение ребёнка
13.03.1854

Сын: Федосов Алексей

Отец ребёнка: Федосов Кирил Федорович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Федосов Леонтий

Отец ребёнка: Федосов Кирил Федорович

Рождение ребёнка
22.10.1858

Дочь: Сорокина (Федосова) Параскева Солдатка Кириловна

Отец ребёнка: Федосов Кирил Федорович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Симонова (Федосова) Ксения Кириловна

Отец ребёнка: Федосов Кирил Федорович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Федосов Тимофей Кирилович

Отец ребёнка: Федосов Кирил Федорович

Смерть
27.01.1907
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно

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