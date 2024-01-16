Колосов (Kolosov) Нил Егорович (Nil Yegorovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов (Kolosov) Нил Егорович (Nil Yegorovich)

Место рождения

Вологодская обл., Городецкий р-н, Пановский с/с, д. Малая Княжевская

Дата рождения

1898

Дата смерти

26.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Колосов Егор (Георгий) Семёнович

Мать: Колосова Александра Ивановна

Вологодская обл., Городецкий р-н, Пановский с/с, д. Малая Княжевская
Рождение ребёнка
21.08.1919

Дочь: Евдокия Ниловна

Мать ребёнка: Колосова Ульяния Васильевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
22.02.1942
Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Кичменгско-Городецкий РВК
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Ульяния Васильевна

Смерть
26.11.1943
на войне
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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