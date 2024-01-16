Колосов (Kolosov) Нил Егорович (Nil Yegorovich)
Место рожденияВологодская обл., Городецкий р-н, Пановский с/с, д. Малая Княжевская
Дата рождения1898
Дата смерти26.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Вологодская обл., Городецкий р-н, Пановский с/с, д. Малая Княжевская
Рождение ребёнка
21.08.1919
Дочь: Евдокия Ниловна
Мать ребёнка: Колосова Ульяния Васильевна
Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
22.02.1942
Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Кичменгско-Городецкий РВК
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.1943
на войне
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург