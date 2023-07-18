Романова (Зимина) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.05.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зимин Иван Егорович
Мать: Зимина Пелагея Ивановна
Бракосочетание
03.02.1928
Муж: Романов Василий
д. Бакшино
ксерокопия в приложениях
Рождение ребёнка
22.03.1937
Дочь: Скалина Антонина
Отец ребёнка: Романов Василий
Рождение ребёнка
15.10.1939
Дочь: Сухарева Таисия
Отец ребёнка: Романов Василий
Ивонино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
15.05.1988
Причина смерти: хроническая сердечная недостаточность. Общий атеросклероз