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Романова (Зимина) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.05.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зимин Иван Егорович

Мать: Зимина Пелагея Ивановна

Бракосочетание
03.02.1928

Муж: Романов Василий

д. Бакшино
ксерокопия в приложениях
Рождение ребёнка
22.03.1937

Дочь: Скалина Антонина

Отец ребёнка: Романов Василий

Рождение ребёнка
15.10.1939

Дочь: Сухарева Таисия

Отец ребёнка: Романов Василий

Ивонино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
15.05.1988
Причина смерти: хроническая сердечная недостаточность. Общий атеросклероз
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