Чекалова (Назарова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Назарова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Назаровъ Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1879

Муж: Чекаловъ Лавръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1879

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Калинина Федосья

Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ

Рождение ребёнка
24.03.1888

Сын: Чекаловъ Степанъ

Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1891

Сын: Чекаловъ Петръ

Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1894

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1896

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1902

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекаловъ Иванъ

Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ

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