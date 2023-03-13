Чекалова (Назарова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Назаровъ Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1879
Муж: Чекаловъ Лавръ
Рождение ребёнка
25.12.1879
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Калинина Федосья
Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ
Рождение ребёнка
24.03.1888
Сын: Чекаловъ Степанъ
Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ
Рождение ребёнка
11.09.1891
Сын: Чекаловъ Петръ
Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ
Рождение ребёнка
30.01.1894
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ
Рождение ребёнка
10.05.1896
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ
Рождение ребёнка
24.11.1902
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекаловъ Иванъ
Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ