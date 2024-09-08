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Сафронов Василий Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1925

Дата смерти

01.04.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова Александра Архиповна

Рождение ребёнка
20.12.1955

Дочь: Denissov Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Сафронова Александра Архиповна

Смерть
01.04.1988

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