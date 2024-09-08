Сафронов Василий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1925
Дата смерти01.04.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафронова Александра Архиповна
Рождение ребёнка
20.12.1955
Дочь: Denissov Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Сафронова Александра Архиповна
Смерть
01.04.1988