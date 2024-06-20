Чичев Капитон Симеонович 06.03.1894 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Чичев Капитон Симеонович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

06.03.1894 ст.

Дата смерти

19.03.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
06.03.1894 ст.

Отец: Чичев Козырев Симеон / Семен Михайлович

Мать: Чичева Софья / София Ермолаевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 07.03.1894 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Иван Андреевич Куликов и крестьянская дочь Пел... Показать все
Смерть
19.03.1894 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 21.03.1894 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 13ти дней причина - от колотья Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского у... Показать все

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