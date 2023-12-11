Рябков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Рябкова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябков Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Рябкова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулюшина Александра Васильевна
Мать ребёнка: Рябкова Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябкова Наталья Петровна
Смерть
Неизвестно