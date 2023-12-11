Рябков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Рябкова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябков Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Рябкова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулюшина Александра Васильевна

Мать ребёнка: Рябкова Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябкова Наталья Петровна

Смерть
Неизвестно
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