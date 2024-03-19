(Кульченко (Фокина)) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кульченко (Фокина)) Ирина Петровна

(Кульченко (Фокина)) Ирина Петровна

Место рождения

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.05.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1971

Отец: Кульченко Петр Михайлович

Мать: Надежда Ивановна

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.02.1994

Дочь: Дарья Александровна

Отец ребёнка: Фокин Александр

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1996

Сын: Закиров Хасан

Отец ребёнка: Закиров Разиль

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.02.2013

Муж: Закиров Разиль

Развод
Неизвестно

Муж: Фокин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фокин Александр

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close