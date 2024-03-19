(Кульченко (Фокина)) Ирина Петровна
Место рождения
Дата рождения08.05.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1971
Отец: Кульченко Петр Михайлович
Мать: Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
18.02.1994
Дочь: Дарья Александровна
Отец ребёнка: Фокин Александр
Рождение ребёнка
24.12.1996
Сын: Закиров Хасан
Отец ребёнка: Закиров Разиль
Бракосочетание
14.02.2013
Муж: Закиров Разиль
Развод
Неизвестно
Муж: Фокин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фокин Александр