Большаченко (Либик) Домна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения13.01.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1883 ст.
Отец: Либик Тимофей Филиппович
Мать: Либик Зиновья Ильинична
Бракосочетание
24.01.1903 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.08.1905 ст.
Сын: Большаченко Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Большаченко Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
13.11.1907 ст.
Дочь: Большаченко Фёкла Яковлевна
Отец ребёнка: Большаченко Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
09.01.1914 ст.
Дочь: Большаченко Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Большаченко Яков Григорьевич
Смерть
Неизвестно