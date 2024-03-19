Большаченко (Либик) Домна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБольшаченко (Либик) Домна Тимофеевна

Большаченко (Либик) Домна Тимофеевна

Место рождения

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

13.01.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1883 ст.

Отец: Либик Тимофей Филиппович

Мать: Либик Зиновья Ильинична

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
24.01.1903 ст.

Муж: Большаченко Яков Григорьевич

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.08.1905 ст.

Сын: Большаченко Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Большаченко Яков Григорьевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1907 ст.

Дочь: Большаченко Фёкла Яковлевна

Отец ребёнка: Большаченко Яков Григорьевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.01.1914 ст.

Дочь: Большаченко Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Большаченко Яков Григорьевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close