Гридчина Ольга Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1880
Дочь: Александра Яковлева
Отец ребёнка: Гридчин Яков Петров
Рождение ребёнка
20.05.1885
Дочь: Григорьева Клавдия Яковлева
Отец ребёнка: Гридчин Яков Петров
Рождение ребёнка
08.07.1887
Сын: Гридчин Александр Яковлев
Отец ребёнка: Гридчин Яков Петров
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Гридчин Яков Петров
Рождение ребёнка
28.07.1891
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Гридчин Яков Петров
Рождение ребёнка
18.10.1892
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Гридчин Яков Петров
Рождение ребёнка
18.11.1894
Дочь: Екатерина Яковлева
Отец ребёнка: Гридчин Яков Петров
Рождение ребёнка
20.04.1896
Дочь: Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Гридчин Яков Петров
Рождение ребёнка
18.02.1899
Сын: Гридчин Иван Яковлев
Отец ребёнка: Гридчин Яков Петров
Смерть
Неизвестно