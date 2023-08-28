Гридчина Ольга Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гридчина Ольга Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1880

Дочь: Александра Яковлева

Отец ребёнка: Гридчин Яков Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.05.1885

Дочь: Григорьева Клавдия Яковлева

Отец ребёнка: Гридчин Яков Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.07.1887

Сын: Гридчин Александр Яковлев

Отец ребёнка: Гридчин Яков Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Гридчин Макар Яковлев

Отец ребёнка: Гридчин Яков Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.07.1891

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Гридчин Яков Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.10.1892

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Гридчин Яков Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.11.1894

Дочь: Екатерина Яковлева

Отец ребёнка: Гридчин Яков Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.04.1896

Дочь: Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Гридчин Яков Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.02.1899

Сын: Гридчин Иван Яковлев

Отец ребёнка: Гридчин Яков Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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