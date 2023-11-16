Дмитриева Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1947

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1947

Отец: Черненко Иван Григорьевич

Мать: Черненко Анна Степановна

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