Норов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Норов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1768

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1792

Сын: Норов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Норова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
06.06.1799

Сын: Норов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Норова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
03.07.1800

Сын: Норов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Норова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Норова Анна Васильевна

Смерть
1847
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