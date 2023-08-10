Норов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1768
Дата смерти1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.12.1792
Сын: Норов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Норова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
06.06.1799
Сын: Норов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Норова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
03.07.1800
Мать ребёнка: Норова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Норова Анна Васильевна
Смерть
1847