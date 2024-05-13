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Якшина Ольга Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якшин Федот Степанович

Место жительства
Неизвестно
Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: (Якшина) Авдотья Федотовна

Отец ребёнка: Якшин Федот Степанович

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: (Якшина) Фекла Федотовна

Отец ребёнка: Якшин Федот Степанович

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: (Якшина) Акулина Федотовна

Отец ребёнка: Якшин Федот Степанович

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: (Якшина) Варвара Федотовна

Отец ребёнка: Якшин Федот Степанович

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: (Якшина) Евгения Федотовна

Отец ребёнка: Якшин Федот Степанович

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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