Якшина Ольга Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: (Якшина) Авдотья Федотовна
Отец ребёнка: Якшин Федот Степанович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: (Якшина) Фекла Федотовна
Отец ребёнка: Якшин Федот Степанович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: (Якшина) Акулина Федотовна
Отец ребёнка: Якшин Федот Степанович
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: (Якшина) Варвара Федотовна
Отец ребёнка: Якшин Федот Степанович
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: (Якшина) Евгения Федотовна
Отец ребёнка: Якшин Федот Степанович
Смерть
Неизвестно