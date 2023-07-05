Копытников Валентин Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копытников Валентин Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.05.1960

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Копытников Виктор Матвеевич

Мать: Сорокина Анна Ювеналиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.05.1960
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