Кожевниковъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевниковъ Петръ

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Место рождения

Никитино, Арзамасский уездъ

Дата рождения

1723

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Кожевниковъ Матвей

Мать: не указана

Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Киселева Варвара

Мать ребёнка: Кожевникова Анна Васильева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Кожевниковъ Никита

Мать ребёнка: Кожевникова Анна Васильева

Рождение ребёнка
1767

Сын: Кожевниковъ Данила

Мать ребёнка: Кожевникова Анна Васильева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Кожевникова Анна Васильева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова Анна Васильева

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