Кожевниковъ Петръ
Место рожденияНикитино, Арзамасский уездъ
Дата рождения1723
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Кожевниковъ Матвей
Мать: не указана
Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Киселева Варвара
Мать ребёнка: Кожевникова Анна Васильева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кожевниковъ Никита
Мать ребёнка: Кожевникова Анна Васильева
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кожевниковъ Данила
Мать ребёнка: Кожевникова Анна Васильева
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Кожевникова Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно