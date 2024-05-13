Карпова Василиса Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смерти1716
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: Харитон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1690
Дочь: Куренева (Карпова) Прасковья Емельяновна
Отец ребёнка: Карпов Емельян Никитович
Рождение ребёнка
1695
Отец ребёнка: Карпов Емельян Никитович
Рождение ребёнка
1707
Дочь: (Карпова) Анисья Емельяновна
Отец ребёнка: Карпов Емельян Никитович
Рождение ребёнка
1708
Сын: Карпов Савелий Емельянович
Отец ребёнка: Карпов Емельян Никитович
Смерть
1716