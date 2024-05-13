Карпова Василиса Харитоновна 1665 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карпова Василиса Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

1716

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: Харитон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Емельян Никитович

Рождение ребёнка
1690

Дочь: Куренева (Карпова) Прасковья Емельяновна

Отец ребёнка: Карпов Емельян Никитович

Рождение ребёнка
1695

Сын: Карпов Евтей Емельянович

Отец ребёнка: Карпов Емельян Никитович

Рождение ребёнка
1707

Дочь: (Карпова) Анисья Емельяновна

Отец ребёнка: Карпов Емельян Никитович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1708

Сын: Карпов Савелий Емельянович

Отец ребёнка: Карпов Емельян Никитович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1716

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