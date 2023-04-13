(Поварницына) Марфа Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Поварницына) Марфа Петрова

(Поварницына) Марфа Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Поварницын Егор Осипов

Отец ребёнка: Поварницын Осип Кириллов

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Поварницын Никита Осипов

Отец ребёнка: Поварницын Осип Кириллов

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.03.1841

Сын: Поварницын Никон Осипов

Отец ребёнка: Поварницын Осип Кириллов

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Аверкiй Осипов

Отец ребёнка: Поварницын Осип Кириллов

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Иван Осипов

Отец ребёнка: Поварницын Осип Кириллов

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Осипова

Отец ребёнка: Поварницын Осип Кириллов

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Петр Осипов

Отец ребёнка: Поварницын Осип Кириллов

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина Осипова

Отец ребёнка: Поварницын Осип Кириллов

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Николай Осипов

Отец ребёнка: Поварницын Осип Кириллов

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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