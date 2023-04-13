(Поварницына) Марфа Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Поварницын Осип Кириллов
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Поварницын Осип Кириллов
Рождение ребёнка
20.03.1841
Отец ребёнка: Поварницын Осип Кириллов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поварницын Аверкiй Осипов
Отец ребёнка: Поварницын Осип Кириллов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Поварницын Осип Кириллов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Осипова
Отец ребёнка: Поварницын Осип Кириллов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Поварницын Осип Кириллов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина Осипова
Отец ребёнка: Поварницын Осип Кириллов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поварницын Николай Осипов
Отец ребёнка: Поварницын Осип Кириллов
Смерть
Неизвестно