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Поварницын Николай Осипов

Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поварницын Осип Кириллов

Мать: Марфа Петрова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.11.1849

Дочь: Екатерина Николаева

Мать ребёнка: Матрона Титова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.05.1851

Дочь: Феодосiя Николаева

Мать ребёнка: Матрона Титова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.09.1852

Дочь: Анна Николаева

Мать ребёнка: Матрона Титова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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