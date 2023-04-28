Поварницын Николай Осипов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поварницын Осип Кириллов
Мать: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
17.11.1849
Дочь: Екатерина Николаева
Мать ребёнка: Матрона Титова
Рождение ребёнка
29.05.1851
Дочь: Феодосiя Николаева
Мать ребёнка: Матрона Титова
Рождение ребёнка
03.09.1852
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Матрона Титова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно