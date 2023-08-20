Агафья Лазарева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Наталья Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Федоров
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Стефанида Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Федоров
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Прасковья Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Федоров
Рождение ребёнка
1832
Сын: Ефим Агафонов
Отец ребёнка: Агафон Федоров
Рождение ребёнка
1838
Сын: Иван Агафонов
Отец ребёнка: Агафон Федоров
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Агафон Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агафон Федоров
Смерть
Неизвестно