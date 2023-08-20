Агафья Лазарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Лазарева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Наталья Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Федоров

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Стефанида Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Федоров

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Прасковья Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Федоров

Рождение ребёнка
1832

Сын: Ефим Агафонов

Отец ребёнка: Агафон Федоров

Рождение ребёнка
1838

Сын: Иван Агафонов

Отец ребёнка: Агафон Федоров

Рождение ребёнка
1839

Сын: Козлов Никита Агафонович

Отец ребёнка: Агафон Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафон Федоров

Смерть
Неизвестно
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