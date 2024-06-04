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Балакаев Александр Николаев

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

После 1882

Пол

Мужской

Отец

Около 1829 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Балаков Николай Степанов

Мать: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
21.05.1882

Жена: Балакаева (Сорокина) Евдокия Петрова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1882

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