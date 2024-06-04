Балакаев Александр Николаев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиПосле 1882
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Балаков Николай Степанов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.05.1882
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1882