Егоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Мужской

Отец

1717 г.р.

Мать

1720 г.р.

Жена

1746 г.р.

Дети

1770 г.р.
1774 г.р.
1780 г.р.
1781 г.р.
1788 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Федоръ Борисовъ

Мать: Марья Максимова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Матвей

Мать ребёнка: Маланья Козмина

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Семенъ

Мать ребёнка: Маланья Козмина

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Афонасий

Мать ребёнка: Маланья Козмина

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Филиппъ

Мать ребёнка: Маланья Козмина

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Егоръ

Мать ребёнка: Маланья Козмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маланья Козмина

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