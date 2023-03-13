Егоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Федоръ Борисовъ
Мать: Марья Максимова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Матвей
Мать ребёнка: Маланья Козмина
Рождение ребёнка
1774
Сын: Семенъ
Мать ребёнка: Маланья Козмина
Рождение ребёнка
1780
Сын: Афонасий
Мать ребёнка: Маланья Козмина
Рождение ребёнка
1781
Сын: Филиппъ
Мать ребёнка: Маланья Козмина
Рождение ребёнка
1788
Сын: Егоръ
Мать ребёнка: Маланья Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маланья Козмина