Енютина Александра Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енютина Александра Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1886

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Енютин Александр Филимонович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Серафима Александровна

Отец ребёнка: Енютин Александр Филимонович

Рождение ребёнка
01.02.1890

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Енютин Александр Филимонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Енютин Александр Филимонович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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