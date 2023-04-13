Енютина Александра Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1886
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Енютин Александр Филимонович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Серафима Александровна
Отец ребёнка: Енютин Александр Филимонович
Рождение ребёнка
01.02.1890
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Енютин Александр Филимонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно