Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗоя

Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close