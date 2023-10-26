Хананнов Евгений Эдуардович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.2014
Дочь: Ханнанова Милана Евгеньевна
Мать ребёнка: Хананнова Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
03.10.2016
Сын: Ханнанов Даниэль Евгеньевич
Мать ребёнка: Хананнова Надежда Алексеевна