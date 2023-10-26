Хананнов Евгений Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хананнов Евгений Эдуардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хананнова Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
03.07.2014

Дочь: Ханнанова Милана Евгеньевна

Мать ребёнка: Хананнова Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
03.10.2016

Сын: Ханнанов Даниэль Евгеньевич

Мать ребёнка: Хананнова Надежда Алексеевна

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