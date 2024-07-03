Горбунов Арсентий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Акулина Арсентьевна
Мать ребёнка: Чернигова Марфа Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Дмитрий Арсентьевич
Мать ребёнка: Чернигова Марфа Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Петр Арсентьевич
Мать ребёнка: Чернигова Марфа Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Степан Арсентьевич
Мать ребёнка: Чернигова Марфа Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Василий Арсентьевич
Мать ребёнка: Чернигова Марфа Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно