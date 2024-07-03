Горбунов Арсентий Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Арсентий Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбунов Данила Иванович

Мать: Калинина Елизавета Ефремовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Акулина Арсентьевна

Мать ребёнка: Чернигова Марфа Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Дмитрий Арсентьевич

Мать ребёнка: Чернигова Марфа Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Петр Арсентьевич

Мать ребёнка: Чернигова Марфа Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Степан Арсентьевич

Мать ребёнка: Чернигова Марфа Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Василий Арсентьевич

Мать ребёнка: Чернигова Марфа Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернигова Марфа Сидоровна

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