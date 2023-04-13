Костенко Софья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костенко Софья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1858

Сын: Костенко Дмитрий Анисимович

Отец ребёнка: Костенко Анисим Трофимович

Рождение ребёнка
14.10.1865

Сын: Костенко Матвей Анисимович

Отец ребёнка: Костенко Анисим Трофимович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мазина Ольга Анисимовна

Отец ребёнка: Костенко Анисим Трофимович

Рождение ребёнка
23.09.1870

Сын: Костенко Иван Анисимович

Отец ребёнка: Костенко Анисим Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костенко Анисим Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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