Костенко Софья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1858
Сын: Костенко Дмитрий Анисимович
Отец ребёнка: Костенко Анисим Трофимович
Рождение ребёнка
14.10.1865
Сын: Костенко Матвей Анисимович
Отец ребёнка: Костенко Анисим Трофимович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мазина Ольга Анисимовна
Отец ребёнка: Костенко Анисим Трофимович
Рождение ребёнка
23.09.1870
Отец ребёнка: Костенко Анисим Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно