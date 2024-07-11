Гребенников Пётр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1908
Сын: Гребенников Пётр Петрович
Мать ребёнка: Гребенникова (Рябых) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
08.04.1911
Дочь: Гребенникова Акилина Петровна
Мать ребёнка: Гребенникова (Рябых) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
27.07.1913
Сын: Гребенников Стефан Петрович
Мать ребёнка: Гребенникова (Рябых) Евдокия Яковлевна
Смерть
Неизвестно