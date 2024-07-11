Гребенников Пётр Фёдорович 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гребенников Пётр Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенникова (Рябых) Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
12.03.1908

Сын: Гребенников Пётр Петрович

Мать ребёнка: Гребенникова (Рябых) Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
08.04.1911

Дочь: Гребенникова Акилина Петровна

Мать ребёнка: Гребенникова (Рябых) Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
27.07.1913

Сын: Гребенников Стефан Петрович

Мать ребёнка: Гребенникова (Рябых) Евдокия Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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