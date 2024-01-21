Маркина Акулина Аксенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркина Акулина Аксенова

Маркина Акулина Аксенова

Место рождения

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1788 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин Петр Осипов

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1798 ст.

Сын: Маркин Михаил Петров

Отец ребёнка: Маркин Петр Осипов

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Маркин Зиновий Петров

Отец ребёнка: Маркин Петр Осипов

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.