Маркина Акулина Аксенова
Место рождения
Дата рождения1788 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маркин Петр Осипов
Рождение ребёнка
1798 ст.
Сын: Маркин Михаил Петров
Отец ребёнка: Маркин Петр Осипов
Рождение ребёнка
1816 ст.
Отец ребёнка: Маркин Петр Осипов
Смерть
Неизвестно