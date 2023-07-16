Обианёр (Органищук) АННА ЮРЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обианёр (Органищук) АННА ЮРЬЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Органищук ЮРИЙ Святославович

Мать: Органищук (Фирсанова) Светлана МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Obianyor ?

Отец ребёнка: Obianyor М

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Obianyor Л

Отец ребёнка: Obianyor М

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Obianyor ?

Отец ребёнка: Obianyor М

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Obianyor М

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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