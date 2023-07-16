Обианёр (Органищук) АННА ЮРЬЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Obianyor ?
Отец ребёнка: Obianyor М
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Obianyor Л
Отец ребёнка: Obianyor М
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Obianyor ?
Отец ребёнка: Obianyor М
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Obianyor М
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан