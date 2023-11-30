Беляков Иван (Иоанн) Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1899
Дата смерти19.01.1899
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1899
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-J9P4-Q?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V72-YC22&action=view
Смерть
19.01.1899
От младенческой https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-J9P3-Z?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7G-LY87&action=view