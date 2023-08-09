Волков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1959

Сын: Волков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Анастасия

Уйское, Уйский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Анастасия

Смерть
Неизвестно
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