Волков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.01.1959
Сын: Волков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Волкова Анастасия
Уйское, Уйский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волкова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волкова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волкова Анастасия
Смерть
Неизвестно