Иосиф Демидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосиф Демидов

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Место рождения

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1780

Дата смерти

09.08.1808

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: ?

Мать: ?

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.08.1808
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: горячка
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