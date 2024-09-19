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Голод Иван Иосифович

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Место рождения

Покровское

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Голод Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голод N Иванович

Мать ребёнка: Голод Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голод Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Голод Павел Иванович

Мать ребёнка: Голод Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Голод Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Голод Татьяна Павловна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858

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