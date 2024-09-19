Голод Иван Иосифович
Место рожденияПокровское
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Голод Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голод N Иванович
Мать ребёнка: Голод Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голод Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Голод Павел Иванович
Мать ребёнка: Голод Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Голод Татьяна Павловна
Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858