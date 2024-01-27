Kobzeff (Kaseroff) Masha Gregorivna
Место рожденияin Russia
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Kosareff Grehory
Мать: Kosareff ?
in Russia
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Nazaroff Dunya
Отец ребёнка: Kobzeff Petro Vasillivich
in Russia
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Slivkoff Anna
Отец ребёнка: Kobzeff Petro Vasillivich
Смерть
Неизвестно