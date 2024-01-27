Kobzeff (Kaseroff) Masha Gregorivna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kobzeff (Kaseroff) Masha Gregorivna

Место рождения

in Russia

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Дети

Около 1895 г.р.
Около 1897 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Kosareff Grehory

Мать: Kosareff ?

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Nazaroff Dunya

Отец ребёнка: Kobzeff Petro Vasillivich

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Slivkoff Anna

Отец ребёнка: Kobzeff Petro Vasillivich

Смерть
Неизвестно
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