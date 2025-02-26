Климушкина Васса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Климушкина) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1890
Дочь: Климушкина Дарья Ильинична (По Крестному)
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно