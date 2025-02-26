Климушкина Васса Дмитриевна До 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климушкина Васса Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Климушкина) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.1890

Дочь: Климушкина Дарья Ильинична (По Крестному)

Отец ребёнка: не указан

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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