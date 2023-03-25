Пожитков Иван Евсигнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пожитков Евстигней
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1881 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пожиткова Евдокия Алексеевна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно