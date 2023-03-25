Пожитков Иван Евсигнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожитков Иван Евсигнеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пожитков Евстигней

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1881 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пожиткова Евдокия Алексеевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожиткова Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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