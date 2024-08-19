Пожиткова (--) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожиткова (--) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожитков Антон Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Анна Антоновна

Отец ребёнка: Пожитков Антон Евгеньевич

Рождение ребёнка
08.11.1877 ст.

Дочь: Дашкова Матрена Яокимовна

Отец ребёнка: Пожитков Яоаким Иван Евсигнеевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/cd98b8ca-806e-4e17-9982-2f643b81b73d/133
Восприемник
13.07.1878 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
возможно другая ЕА https://ya.ru/archive/catalog/a8318043-8739-4f31-8b91-c66027888f37/21
Рождение ребёнка
1879

Сын: Пожитков Петр Антонович

Отец ребёнка: Пожитков Антон Евгеньевич

Рождение ребёнка
13.04.1886 ст.

Сын: Пожитков Алексей Антонович

Отец ребёнка: Пожитков Антон Евгеньевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/a2b38263-b37e-4f19-999c-a4f3d2a4dc07/71
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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