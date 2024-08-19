Пожиткова (--) Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Анна Антоновна
Отец ребёнка: Пожитков Антон Евгеньевич
Рождение ребёнка
08.11.1877 ст.
Дочь: Дашкова Матрена Яокимовна
Отец ребёнка: Пожитков Яоаким Иван Евсигнеевич
https://ya.ru/archive/catalog/cd98b8ca-806e-4e17-9982-2f643b81b73d/133
Восприемник
13.07.1878 ст.
возможно другая ЕА https://ya.ru/archive/catalog/a8318043-8739-4f31-8b91-c66027888f37/21
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Пожитков Антон Евгеньевич
Рождение ребёнка
13.04.1886 ст.
Сын: Пожитков Алексей Антонович
Отец ребёнка: Пожитков Антон Евгеньевич
https://ya.ru/archive/catalog/a2b38263-b37e-4f19-999c-a4f3d2a4dc07/71
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно