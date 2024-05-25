Толстошеев Николай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстошеев Валерий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстошеев Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстошеева Ольга Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно