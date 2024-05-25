Толстошеев Николай Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстошеев Николай Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Толстошеев Ефим Петрович

Мать: Толстошеева (Локтионова) Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстошеев Валерий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстошеев Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстошеева Ольга Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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