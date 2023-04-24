Киприянова (Ильина) Стефанида Михайловна
Место рождения
Дата рождения1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1819 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.06.1824
Дочь: Киприянова Агрипина Гаврииловна
Отец ребёнка: Киприянов Гавриил Луппович
Рождение ребёнка
21.10.1826 ст.
Сын: Киприянов Нестор Гавриилович
Отец ребёнка: Киприянов Гавриил Луппович
Смерть
Неизвестно