Киприянова (Ильина) Стефанида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киприянова (Ильина) Стефанида Михайловна

Место рождения

Льяшево, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Льяшево, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.01.1819 ст.

Муж: Киприянов Гавриил Луппович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.06.1824

Дочь: Киприянова Агрипина Гаврииловна

Отец ребёнка: Киприянов Гавриил Луппович

Рождение ребёнка
21.10.1826 ст.

Сын: Киприянов Нестор Гавриилович

Отец ребёнка: Киприянов Гавриил Луппович

Смерть
Неизвестно
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