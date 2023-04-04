Якименко Дионисий Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1830 и 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1830 и 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1861
Дочь: Троян Евдокия Денисовна
Мать ребёнка: Якименко Евфимия Трофимовна
Рождение ребёнка
21.10.1877
Дочь: Гликерия
Мать ребёнка: Якименко Евфимия Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно