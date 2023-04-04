Якименко Дионисий Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якименко Дионисий Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1830 и 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1830 и 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1861

Дочь: Троян Евдокия Денисовна

Мать ребёнка: Якименко Евфимия Трофимовна

Антоновка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.10.1877

Дочь: Гликерия

Мать ребёнка: Якименко Евфимия Трофимовна

Антоновка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якименко Евфимия Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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