Хоружко Пётр Демьянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти18.04.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Хоружко Демьян Яковов
Мать: Хоружко Дарья
Бракосочетание
27.01.1824
Жена: Хоружко Варвара Маркова
Погост-Загородский, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.10.1825
Сын: Хоружко Роман Петров
Мать ребёнка: Хоружко Варвара Маркова
Рождение ребёнка
28.04.1829
Дочь: Ирина Петрова
Мать ребёнка: Хоружко Варвара Маркова
Рождение ребёнка
09.06.1833
Мать ребёнка: Хоружко Варвара Маркова
Рождение ребёнка
05.06.1837
Дочь: Хоружко Akilina Пятрова
Мать ребёнка: Хоружко Варвара Маркова
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.04.1873