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Хоружко Пётр Демьянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

18.04.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Хоружко Демьян Яковов

Мать: Хоружко Дарья

Бракосочетание
27.01.1824

Жена: Хоружко Варвара Маркова

Погост-Загородский, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.10.1825

Сын: Хоружко Роман Петров

Мать ребёнка: Хоружко Варвара Маркова

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
28.04.1829

Дочь: Ирина Петрова

Мать ребёнка: Хоружко Варвара Маркова

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
09.06.1833

Сын: Хоружко Кирилл Петров

Мать ребёнка: Хоружко Варвара Маркова

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
05.06.1837

Дочь: Хоружко Akilina Пятрова

Мать ребёнка: Хоружко Варвара Маркова

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.04.1873
Ботово, Пинский район, Брестская область
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