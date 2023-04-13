Руднева Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднева Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

09.01.1922

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1873 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1902

Сын: Руднев Антон Петрович

Отец ребёнка: Руднев Петр Ефимович

Рождение ребёнка
14.10.1915

Сын: Руднев Яков Петрович

Отец ребёнка: Руднев Петр Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руднев Петр Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.01.1922
Причина смерти: сердце
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