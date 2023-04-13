Руднева Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти09.01.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1902
Отец ребёнка: Руднев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
14.10.1915
Сын: Руднев Яков Петрович
Отец ребёнка: Руднев Петр Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Руднев Петр Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.01.1922
Причина смерти: сердце