Руднев Петр Ефимович
Место рождения
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873
Отец: Руднев Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1902
Мать ребёнка: Руднева Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
14.10.1915
Сын: Руднев Яков Петрович
Мать ребёнка: Руднева Наталья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно