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Руднев Петр Ефимович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1846 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1873 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: Руднев Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1902

Сын: Руднев Антон Петрович

Мать ребёнка: Руднева Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
14.10.1915

Сын: Руднев Яков Петрович

Мать ребёнка: Руднева Наталья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руднева Наталья Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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