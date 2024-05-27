Черепанов Гавриил Прохорович
Место рожденияТокаревой( Огнево)
Дата рождения12.07.1885
Дата смерти13.05.1918
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1885
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.10.1914
Сын: Черепанов Дмитрий Гаврилов
Мать ребёнка: Черепанова (Нероева) Мария Филипповна
Рождение ребёнка
16.04.1917
Дочь: (Черепанова) Александра Гаврилова
Мать ребёнка: Черепанова (Нероева) Мария Филипповна
Рождение ребёнка
16.04.1918
Дочь: (Черепанова) Александра Гаврилова
Мать ребёнка: Черепанова (Нероева) Мария Филипповна
Смерть
13.05.1918
Рождение ребёнка
02.10.1918
Дочь: (Черепанова) Анна Гаврилова
Мать ребёнка: Черепанова (Нероева) Мария Филипповна