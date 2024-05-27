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Черепанов Гавриил Прохорович

Место рождения

Токаревой( Огнево)

Дата рождения

12.07.1885

Дата смерти

13.05.1918

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1885

Отец: Черепанов Прохор Евфимьев

Мать: Черепанова (Измаденова) Дарья Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черепанова (Нероева) Мария Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.10.1914

Сын: Черепанов Дмитрий Гаврилов

Мать ребёнка: Черепанова (Нероева) Мария Филипповна

Рождение ребёнка
16.04.1917

Дочь: (Черепанова) Александра Гаврилова

Мать ребёнка: Черепанова (Нероева) Мария Филипповна

Рождение ребёнка
16.04.1918

Дочь: (Черепанова) Александра Гаврилова

Мать ребёнка: Черепанова (Нероева) Мария Филипповна

Смерть
13.05.1918
Рождение ребёнка
02.10.1918

Дочь: (Черепанова) Анна Гаврилова

Мать ребёнка: Черепанова (Нероева) Мария Филипповна

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