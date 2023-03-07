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Воробьёв Гавриил Артемьев

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Место рождения

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Воробьёв Савва Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Алисина Матрона Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Воробьёв Симеон Гаврилович

Мать ребёнка: Воробьёва Агафья Иосифова

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Агафья Иосифова

Смерть
Неизвестно
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