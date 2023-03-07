Воробьёв Гавриил Артемьев
Место рождения
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Алисина Матрона Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Воробьёв Симеон Гаврилович
Мать ребёнка: Воробьёва Агафья Иосифова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно