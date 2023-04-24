Прокофьева (Николаева) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Прокофьев Иоанн (Иван) Николаевич
Отец ребёнка: Прокофьев Николай Димитриевич
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Прокофьева Агафья Николаевна
Отец ребёнка: Прокофьев Николай Димитриевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Прокофьева Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Прокофьев Николай Димитриевич
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Прокофьева Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Прокофьев Николай Димитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно