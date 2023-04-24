Прокофьева (Николаева) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева (Николаева) Анна Николаевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Прокофьев Иоанн (Иван) Николаевич

Отец ребёнка: Прокофьев Николай Димитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Прокофьева Агафья Николаевна

Отец ребёнка: Прокофьев Николай Димитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Прокофьева Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Прокофьев Николай Димитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Прокофьева Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Прокофьев Николай Димитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофьев Николай Димитриевич

Смерть
Неизвестно
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