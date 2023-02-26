Евдокия Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Михей Иванов
Отец ребёнка: Симога Иван Иванов
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Симога Иван Иванов
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Симога Иван Иванов
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Симога Иван Иванов
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Симога Ефим Иванов
Отец ребёнка: Симога Иван Иванов
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мавра Иванова
Отец ребёнка: Симога Иван Иванов
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно