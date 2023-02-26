Евдокия Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Михей Иванов

Отец ребёнка: Симога Иван Иванов

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Симога Иван Иванов

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Симога Иван Иванов

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Симога Иван Иванов

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Симога Ефим Иванов

Отец ребёнка: Симога Иван Иванов

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мавра Иванова

Отец ребёнка: Симога Иван Иванов

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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