Собчакова (Котова) Клавдия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1911
Дата смерти17.09.2004
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1911
Отец: Котов Никифор
Мать: Котова Матрена Ефимовна
Рождение ребёнка
07.10.1946
Сын: Собчаков Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Собчаков Василий Иванович
Алексеевские выселки, Ростокинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.2004