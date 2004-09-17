Собчакова (Котова) Клавдия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собчакова (Котова) Клавдия Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1911

Дата смерти

17.09.2004

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1911

Отец: Котов Никифор

Мать: Котова Матрена Ефимовна

Рождение ребёнка
07.10.1946

Сын: Собчаков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Собчаков Василий Иванович

Алексеевские выселки, Ростокинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Собчаков Василий Иванович

Смерть
17.09.2004
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